البرلمان الإيراني يوافق على حذف 4 أصفار من العملة

2020/05/04 | 16:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، وذلك بعد تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأميركية، بحسب ما أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية الاثنين.وبموجب المشروع، ستتغير عملة إيران الوطنية من الريال إلى التومان، والذي يساوي 10 آلاف ريال.وأشارت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء الى ان “قانون حذف […]

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