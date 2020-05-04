البصرة تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/04 | 16:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكر بيان لصحة البصرة وتلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين انه “تم تشخيص 14 إصابة بالفيروس، وحالة شفاء واحدة.بذلك ترتفع حالات الإصابة في البصرة الى 490، بينها 17 وفيات، 224 حالة شفاء، 249 قيد العلاج.( النهاية)

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