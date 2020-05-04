بالصورة.. تهيئة قاعة البرلمان لعقد جلسة التصويت على كابينة الكاظمي

2020/05/04 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، الاثنين (04 ايار 2020)، بأنه تم تجهيز القاعة الكبرى بالبرلمان، استعداداً لجلسة التصويت على الحكومة الجديدة للمكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأظهرت صورة حصلت عليها (بغداد اليوم)، قيام موظفي مجلس النواب بتهيئة القاعة الكبرى تحضيراً لعقد الجلسة البرلمانية المرتقبة للتصويت على حكومة الكاظمي المرتقبة.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد وجه أول أمس السبت أعضاء المجلس بالتواجد، في العاصمة بغداد، خلال اليوم الاثنين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أنه "استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع؛ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتواجد النواب في بغداد".

وأردف: " كما تمت تهيئة رحلة من مطاري أربيل والسليمانية ورحلة مطار البصرة لنقل النواب إلى بغداد يوم الاثنين المقبل، وسيعلن عن تحديد موعد الجلسة لاحقا".

بغداد اليوم- بغداد

نشر التحالف الدولي لمحاربة داعش، الإثنين (4 آذار 2020) تقريراً بنشاطاته العسكرية الأخيرة في العراق، وذلك بعد انسحابه من عدد من القواعد القريبة من بغداد، وتقليص عدد أفراده.

وجاء في التقرير، الذي اطلعت عليه (بغداد اليوم) أن &qu

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الامن ودفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الاثنين (04 أيار 2020)، أن أغلب الكتل السياسية متفقة على الإسراع بتمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أغلب الكتل السياسية مت

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب، فرات التميمي، الاثنين (4 أيار 2020)، ان وصول قناصات متطورة الى داعش وراء الاحداث الاخيرة في المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" 90% من هجمات داعش في ديالى ب

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