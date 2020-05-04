نائب: الجمعة المقبلة آخر موعد للكاظمي والخلافات مستمرة

2020/05/04 | 16:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعا النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الاثنين، الكتل السياسية الى حسم موضوع كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي نتيجة اقتراب المدة القانونية للتكليف.وقال القدو لـ /المعلومة/ إن “الدعوة لانعقاد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يفترض أن تكون خلال اليومين المقبلين على اعتبار أن المدة الدستورية ستنتهي الجمعة […]

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