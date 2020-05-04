مجلس النواب الإيراني يصوت على تغيير العملة الإيرانية من الريال إلى التومان

2020/05/04 | 16:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت نواب مجلس النواب الايراني على تغيير العملة الايرانية من الريال الى التومان على ان تكون قيمة التومان عشرة الاف الاف ريال .وفی الجلسة التي عقدت لمناقشة تعديل القانون النقدي والمصرفي صوت مجلس النواب الايراني على تعديل المادة الأولى … Readmore

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