معمل ابو غريب “ضحية” نظرية المؤامرة.. هل تتعرض للحرق؟

2020/05/04 | 16:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لدخان متصاعد ونيران بالقرب من معمل البان ابو غريب، فيما قدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفسيرات مختلفة بشأن حرق المعمل.وانتشرت مقاطع فيديو صباح اليوم تظهر اندلاع نيران كبيرة وتصاعد اعمدة الدخان، فيما قدم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفسيرات مختلفة منطلقين من […]

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