مبابي يوجه صفعة قوية لباريس سان جيرمان

2020/05/04 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةرفض الفرنسي كيليان مبابي جميع محاولات ناديه باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده، ليضغط بشكل أكبر من أجل الانتقال إلى ريال مدريد، خلال الموسم القادم.وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن “مبابي طلب من إدارة سان جيرمان السماح له بالرحيل، خاصة أنه يأمل في خوض تحديات جديدة بالليجا الإسبانية”.وأضافت ان “مسؤولي النادي الفرنسي، يحاولون […]

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