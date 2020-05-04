2020/05/04 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازن صاحب مرة أخرى يثبت العراقيون قدرة دماءهم على ردع العقل الارهابي نجحت في فشل عودة نموذج متجدد لعصابات داعش الارهابية في تطبيق النموذج/2 خلال تعرضها الأخير في منطقة مكيشيفة ..وتؤكد أن أفراد الحشد الشعبي في أول قافلة الشهداء الذين تردع دماؤهم ذلك العقل الارهابي..السؤال : لماذا الآن ؟؟ وكيف تحققت مثل هذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش/2 .. بندقية للايجار!!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش/2 .. بندقية للايجار!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).