2020/05/04 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مازن صاحب مرة أخرى يثبت العراقيون قدرة دماءهم على ردع العقل الارهابي نجحت في فشل عودة نموذج متجدد لعصابات داعش الارهابية في تطبيق النموذج/2 خلال تعرضها الأخير في منطقة مكيشيفة ..
وتؤكد أن أفراد الحشد الشعبي في أول قافلة الشهداء الذين تردع دماؤهم ذلك العقل الارهابي..
السؤال : لماذا الآن ؟؟ وكيف تحققت مثل هذه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش/2 .. بندقية للايجار!!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتؤكد أن أفراد الحشد الشعبي في أول قافلة الشهداء الذين تردع دماؤهم ذلك العقل الارهابي..
السؤال : لماذا الآن ؟؟ وكيف تحققت مثل هذه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش/2 .. بندقية للايجار!!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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