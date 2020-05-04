فيروس غامض شبيه بكورونا يقتل أعدادا كبيرة من الطيور في أستراليا

2020/05/04 | 16:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نفق مئات الطيور من نوع لوركيت قوس قزح وأصيبوا بالشلل في أستراليا.ويعرف هذا المرض بمتلازمة الشلل اللوركيت، وهو يجعل الطيور غير قادرة على الحركة والتنفس، بحسب ما نقلته “ديلي ميل”.وقال داريل جونز من جامعة غريفيث لصحيفة “ديلي ميل أستراليا”، إن المرض يشبه في انتشاره انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التواصل […]

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