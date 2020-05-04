2020/05/04 | 16:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فئران – محمد حمزة الجبوري الكل يعلم أن فئران التجارب كائنات مضحية ومصيرها في الغالب الحتف وقربان لتجربة طبية قد تننجح وقد تفشل، خلاصة القول أن هذه الكائنات الضعيفة مناديل ورقية لا حيز لها في قواميس الضمير الإنساني ،كائنات مستهلكة مجترة قابلة للذوبان ، ما يجري للعراقيين في الحقب الأخيرة يماثل مصير الفئران كما ونوعاً […]

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