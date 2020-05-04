2020/05/04 | 16:16 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مكيشيفة ووجع جديد – سعاد حسن الجوهري عجزت عن حبس دموعي وانا اشاهد تابوتا لشهيد شاب من ضحايا معركة مكيشيفة ينزلق من بين زقاق ضيق في مدينة حزينة تحمله اكف المفجوعين.
وانني ك أم لشابين كلما حاولت نشر المقطع على صفحتي بالفيسبوك تملكني الحزن الشديد اسفا على شباب يغادرون احضان امهاتهم وحياة ارهقتهم حتى سلمتهم […]
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وانني ك أم لشابين كلما حاولت نشر المقطع على صفحتي بالفيسبوك تملكني الحزن الشديد اسفا على شباب يغادرون احضان امهاتهم وحياة ارهقتهم حتى سلمتهم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكيشيفة ووجع جديد – سعاد حسن الجوهري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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