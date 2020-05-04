2020/05/04 | 16:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكيشيفة ووجع جديد – سعاد حسن الجوهري عجزت عن حبس دموعي وانا اشاهد تابوتا لشهيد شاب من ضحايا معركة مكيشيفة ينزلق من بين زقاق ضيق في مدينة حزينة تحمله اكف المفجوعين.وانني ك أم لشابين كلما حاولت نشر المقطع على صفحتي بالفيسبوك تملكني الحزن الشديد اسفا على شباب يغادرون احضان امهاتهم وحياة ارهقتهم حتى سلمتهم […]

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