2020/05/04 | 16:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا تتآمر مع هيئة التقاعد – ليث الصندوق لا يفتئِتُ أحدٌ على الدولة عندما يستنتج بأن تناقض قراراتها ، وتضارب تطبيقاتها ، وعدم وضوح تعليماتها ، وتعقيد إجراءاتها هي بعض مظاهر انهيارها ، وهذا هو الحال المؤسي للدولة العراقية اليوم ، والأمثلة كثيرة جداً على ذلك يصطدم بها المواطن في أية مراجعة لأية دائرة حكومية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تتآمر مع هيئة التقاعد – ليث الصندوق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تتآمر مع هيئة التقاعد – ليث الصندوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).