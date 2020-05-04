نائب يدعو لخطوة عاجلة: استهداف ابراج الطاقة لن يقتصر على ديالى

2020/05/04 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

رأى عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى فرات التميمي، الاثنين، بان استهداف ابراج الطاقة، لن يبقى محصورا داخل اسوار المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، " حدثت 5 هجمات استهدفت ابراج الكهرباء في ديالى، وشملت جميعها خطوط مهمة خلال اسبوع فقط، آخرها خطا ميرساد وكركوك في شمال وشمال شرق المحافظة"، لافتا الى ان "ما يحدث يؤكد بان التنظيم اعتبر الابراج اولوية في قائمة اهدافه الاجرامية".

وأضاف التميمي، ان "استهداف ابراج الكهرباء لن يبقى محصورة داخل اسوار ديالى، وربما تشهد محافظات أخرى السيناريو ذاته، لأنه عمل تخريبي يسعى داعش لتحقيقه"، داعيا الى "تشكيل خلية معنية بالتنسيق بين كل الجهات الامنية في ديالى تحديدا، لمواجهة ملف الاستهداف المتكرر للطاقة خاصة مع حلول موسم الصيف".

واشار التميمي الى انه "يجب الانتباه الى بعض المناطق التي استهدفت بها الابراج هي لأول مرة، ما يدلل على وجود نشاط خفي لخلايا داعش"، مشددا على "التعامل معه بحزم وفتح تحقيق لكشف هوية افراد تلك الخلايا".

وبين أن "كل الابراج استهدفت بالطريقة ذاتها، وهي تفجير عبوات ناسفة في قواعدها لدفعها للانهيار، ومن ثم قطع الكهرباء عن مناطق واسعة من ديالى وبقية المحافظات".

وفي نهاية الاسبوع الماضي، تعرضت 3 خطوط للكهرباء، في ديالى، للاستهداف ابرزها خط ميرساد الناقل للكهرباء المستوردة من ايران.

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، اليوم الاثنين، أن بعض الجهات السياسية تعمل على إبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي في السلطة وإعادة الثقة لحكومته، فيما أشار إلى أن ملف حكومة مصطفى الكاظمي تأزم كثيراً.

بغداد اليوم-دبالى

حمل النائب عن محافظة ديالى، رياض التميمي، ، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، مسؤولية الهجمات التي تعرضت لها القوات الامنية في المحافظة، فيما رأى أن سبب ضعف بعض القيادات يأتي لانشغالها بالتهريب، على حد قوله.

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو تحالف القوى النائب رعد الدهلكي، الاثنين (04 ايار 2020)، عن حسم الاتفاق على أغلب أسماء الكابينة الوزارية للمكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقال الدهلكي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم اكمال ما يقارب الـ 85 با

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يدعو لخطوة عاجلة: استهداف ابراج الطاقة لن يقتصر على ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يدعو لخطوة عاجلة: استهداف ابراج الطاقة لن يقتصر على ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).