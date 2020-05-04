عضو بتحالف الصدر يحذر من اجراء خطير جداً تقوم به جهات داعمة لعبد المهدي يمهد لـ 3 تداعيات

2020/05/04 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، اليوم الاثنين، أن بعض الجهات السياسية تعمل على إبقا...





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