2020/05/04 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، اليوم الاثنين، أن بعض الجهات السياسية تعمل على إبقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عضو بتحالف الصدر يحذر من اجراء خطير جداً تقوم به جهات داعمة لعبد المهدي يمهد لـ 3 تداعيات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
أكد النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، اليوم الاثنين، أن بعض الجهات السياسية تعمل على إبقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عضو بتحالف الصدر يحذر من اجراء خطير جداً تقوم به جهات داعمة لعبد المهدي يمهد لـ 3 تداعيات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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