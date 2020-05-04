الاعرجي: الهجمات الارهابية الاخيرة هي نتيجة للصراع الإيراني الأمريكي

2020/05/04 | 17:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، اليوم الاثنين، ان الهجمات الارهابية الاخيرة التي شنتها جماعات داعش الارهابية هي نتاج للصراع الايراني الامريكي في العراق.وغرد الاعرجي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا، إن الهجمات الأخيرة "قد تكون ردُّ فعلٍ على مطالبات بعض الوكلاء بخروج القوات الأمريكية، فعلى الجميع أن يُراجع حساباته وفقاً لإمكانيات الدولة العراقية وما يحقق المصلحة الوطنية".​إنّ الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ذهب ضحيتها ثلة من شبابنا في الحشد الشعبيّ، هي نتيجة للصراع الإيراني الأمريكي في العراق، وقد تكون ردُّ فعلٍ على مطالبات بعض الوكلاء بخروج القوات الأمريكية، فعلى الجميع أن يُراجع حساباته وفقاً لإمكانيات الدولة العراقية وما يحقق المصلحة الوطنية.— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) May 4, 2020​​​

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