زيادة وفيات ايران بكورونا والاجمالي يصل الى 6277

2020/05/04 | 17:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد ايران من أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الجائحة

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