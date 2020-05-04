برلمان كوردستان يستأنف جلساته بمناقشة كورونا والتعليم

2020/05/04 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن برلمان كوردستان، اليوم الاثنين، إستئناف اجتماعاته يوم الأربعاء المقبل.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان ورد لشفق نيوز إن "برلمان كوردستان سيجتمع يوم الاربعاء القادم وسيتضمن جدول الاعمال مناقشة القراءة الاولية لعدد من مشاريع القوانين".

وأضاف البيان أن "البرلمان سيناقش خطة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية بشأن كيفية التعامل مع وباء كورونا وتأثيرها على عملية التربية والتعليم للعام الحالي".

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