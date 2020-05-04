“رقم اعجازي” لنيمار مع باريس سان جيرمان

2020/05/04 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير رياضية فرنسية، اليوم الاثنين، ان لاعب نادي باريس سان جيرمان نيمار حقق رقماً قياسياً رغم قلة مشاركاته مع النادي.وبحسب تقارير احصائية أنجز النجم البرازيلي عدد مراوغات عال، فعلى الرغم من ظهوره في 52 فقط من 103 مباريات محتملة في الدوري لباريس سان جيرمان، فقد أكمل نيمار ما لا يقل […]

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