تفاصيل جديدة بقضية

2020/05/04 | 17:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان الفنان هشام سليم تحول ابنته جنسيا من أنثى إلى ذكر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية . وأشاد كثيرون بجرأة سليم واعتبروه عملا نادرا وتفضيل مصلحة "ابنه" على شعبيته الفنية، في مجتمع يعاني فيه المتحولون من الوصم والإهانة.

تصريح شجاع من الفنان هشام سليم في برنامج "شيخ الحاره" أن إبنه عابر جنسياً من أنثى إلى ذكر وأنه يدعمه ف اختياراته، للأسف في قطاع واسع بيعتبر العابرين جنسياً وكأنهم مجرمين، من حق كل إنسان حرية الإختيار، إضافة أن مؤسسات الأزهر والكنيسة لم تحرم العبور الجنسي، وتدعمه نقابة الأطباء.— Mohamed El Raai (@mohammedelra3y) May 3, 2020

وذكر هشام سليم في تصريحات تليفزيونية أن ابنه أو "ابنته سابقا"، يخضع الآن لمرحلة التحول إلى ذكر، مضيفا أنه وأفراد أسرته يقدمون له الدعم بشكل كبير، واعترف أنه كان يشعر بأن ابنته ليست أنثى منذ صغرها.

ابنك مش هينسى لك انفتاحك معاه ووقفتك جنبه وإحترامك لطبيعته وميوله، بالذات في بلد زي مصر حيث سخط الأغلبية المقهورة من خبر زي ده.شكرا أنك قدمت حرية ابنك ومصلحته على شعبيتك ونظرة الناس ليك ..



نادرا لما أب يعمل كده هنا.#هشام_سليم https://t.co/89YCNKJ7IF— Carpe Diem (@xgypt) May 3, 2020

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه داخل المجتمع المصري، الذي يكشف فيه شخص من المشاهير عن تحول جنسي لأحد أفراد أسرته.



ما أحدث هزة في المجتمع المصري المحافظ.

وشارك مصريون وعرب فيما يشبه حملة دعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسليم وابنه نور حيث رحب الكثيرون بموقف الفنان من الضية.

ودعم المخرج عمرو سلامة موقف الفنان هشام سليم وقال إنه "يستدعي التحية"، مضيفا أن "المفاجأة الأجمل هي دعم معظم الناس لموقفه ولابنه".

طبعا موقف أ.



هشام سليم يستدعي التحية، لكن المفاجأة الأجمل دعم معظم الناس لموقفه ولإبنه.— Amr Salama (@amrmsalama) May 4, 2020

اللي أجمل من موقف #هشام_سليم الأب المثقف والمستنير تجاه ابنه العابر جنسياً هي التعليقات اللي فاجئتني الصراحة بدعمها واشادتها بالرجل..الأب المتفهم والداعم لأبنائه وحقهم في الإختيار وحبهم اللامشروط يستحق وقفة تبجيل وإحترام..👏👏👏♥️ https://t.co/yHXgIjRBPG— Sohaib chakaf (@ChakafSohaib) May 4, 2020

واعتبرت ليليان داوود موقف سليم مع ابنه نور العابر جنسيا "درس لنا جميعا في تجسيد الحب بموقف داعم، واضعا مصلحة ابنه فوق أي اعتبار"، في حين طالب البعض الآباء والأمهات بأن يكونوا على قد التفاهم مع أطفالهم كما فعل سليم.

موقف الفنان هشام سليم تجاه ابنه نور العابر جنسيا، درس لنا جميعا في تجسيد الحب بموقف داعم، واضعا مصلحة ابنه فوق اي اعتبار.



#هشام_سليم كل الحب.



#شابو pic.twitter.com/47mvP1MdJQ— liliane daoud ليليان (@liliandaoud) May 4, 2020

ربنا يكون في عون كل العابرين جنسيا عن كم التضارب اللي عايشين فيه.



شكرا لكل اسره بتساعد اولادهم و تاخد بايدهم، وربنا يعينهم علي كام الضغط و الصعوبات اللي هتبقي ف طريقهم وهيواجهواه من المجتمع.



#هشام_سليم شكرا.



pic.twitter.com/dp8zzmdWPy— Ahmed Taha ⁦🇪🇬⁩🇵🇸 (@ahmed_taha25jan) May 4, 2020

وغالبا ما يرمز إلى من يحولون أنفسهم جنسيا إلى أنهم "مثليين جنسيا"، وتلاحقهم وصمة العار وربما تصل إلى حد اعتداءات جسدية رغم أن الهرمونات قد تكون غير مكمتلة.

موقف شجاع من الفنان #هشام_سليم و حديث عقلاني عن ابنه " نور " العابر جنسياً و الذي كان فتاة اسمها " نورة " عملية تصحيح الجنس ليس شذوذ ، هناك فعلاً متحولين لديهم خلل هرموني و أنا أتمنى أن تتفهم الأسر الشرقية هذا الخلل عوضاً عن إجبارهم على العيش حبيسين اجساد لا تشبههم .



pic.twitter.com/8BgKbQyesm— سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) May 4, 2020

وعندما غيرت نورا ابنة الفنان هشام سليم نفسها إلى نور وأرادت تغيير ذلك في بطاقة الهوية الشخصية، رفض الموظفون في السجل المدني تعديل ذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية عن الفنان.

وقال سليم "منذ أن ولدت وأنا أشعر بأنها ولد وليس أنثى، هذه خلقة ربنا".

وكشف سليم عن أن نورا جاءت إليه وهي في عمر 18 عاما وقالت له إنها تعيش في جسم غير جسمها.

ونور حاليا الذي لا يزال حاليا في طور التحول الجنسي يبلغ من العمر 26 عاما.

لكن البعض اعتبر أن الفنان هشام سليم "يبدأ حملة لتصحيح الأوضاع المأساوية التي تواجه المثليين في مصر".

كما حذره البعض من "أنه سيدفع ثمن موقف عاجلا أم آجلا".

للأسف للأسف موقف هشام سليم ده هيدفع تمنه عاجلا ام اجلا ...



و التقبل المجتمعى اللى مكسر السوشيال ميديا دلوقتى هيطربء على دماغه فى الاخر ...



القائمين عالدوله بيلبوا اى حد بيخرج عن السطر خصوصا لما يلم تعاطف على عكس المتوقع ..



ربنا يستر عليه هو و ابنه— سلوى محرز (@SalwaMahraez) May 4, 2020

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