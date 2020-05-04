مقترح حكومي ’قاسٍ’ بشأن رواتب الموظفين: استقطاع 50% من المخصصات!

2020/05/04 | 17:34 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..أكد مصدر حكومي مسؤول عن إعداد الموازنة، الاثنين، تقديم عدة مقترحات بشأن رواتب الموظفين والدرجات العليا...

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