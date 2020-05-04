الصحة العالمية تتحدث عن “أكبر تحد” يخص اللقاح ضد فيروس كورونا

2020/05/04 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن التحدي الأكبر في إطار قضية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يتمثل في ضمان توزيعه في كل أنحاء العالم.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين خلال مشاركته في مؤتمر دولي افتراضي لمانحي الأموال لمكافحة فيروس كورونا: “التحدي المحوري لا […]

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