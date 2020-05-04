نائب يطالب بالتحقيق الفوري بشأن طلعات” مشبوهة” للطيران الامريكي في سماء العراق

2020/05/04 | 17:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… طالب عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، الاثنين، الحكومة المركزية بالتحقيق الفوري في طلعات مشبوهه للطيران الامريكي في سماء العراق.وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “الايام الماضية رصدت في بعض مناطق البلاد طلعات مشبوهة للطيران الامريكي في سماء العراق خاصة في المحافظات الغربية والشمالية وهناك شواهد وادلة عن نقل بعضها عناصر ارهابية”.[…]

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