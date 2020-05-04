2020/05/04 | 17:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير تعليم كردستان يعلن عن بدء دواء الجامعات في الإقليم في السادس عشر من الشهر الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير تعليم كردستان يعلن عن بدء دواء الجامعات في الإقليم في السادس عشر من الشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير تعليم كردستان يعلن عن بدء دواء الجامعات في الإقليم في السادس عشر من الشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).