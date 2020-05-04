2020/05/04 | 17:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت الشابندر يعلن أعتراضه على تمرير الكاظمي رئيسا للوزراء/موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزت الشابندر يعلن أعتراضه على تمرير الكاظمي رئيسا للوزراء/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عزت الشابندر يعلن أعتراضه على تمرير الكاظمي رئيسا للوزراء/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).