بسبب الخسائر الكبيرة… اندية الدوري الفرنسي تطالب بقرض جماعي بعد توقف الدوري

2020/05/04 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تجتمع أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في فرنسا الإثنين في جمعية عمومية لطلب قرض جماعي تضمنه الدولة لتخفيف العبء عن ميزانياتها، بعد التوقف النهائي للبطولتين بسبب فيروس كورونا المستجد.ونقلت صحيفة “ليكيب” من مصادر مقربة من الملف، أن “الأندية الـ40 الممثلة في الدرجتين الأولى والثانية ستعرض عبر رابطة الدوري هذا الاقتراح […]

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