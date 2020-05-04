انطلاق عملية عسكرية من الكيلو 160 باتجاه النخيب

2020/05/04 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية بمشاركة مختلف صنوف القوات الامنية من منطقة الكيلو 160 باتجاه النخيب، في محافظة الانبار.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد، قاسم مصلح، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قطعات قيادة عمليات الانبار للحشد وقطعات الجيش العراقي من الفرقة الاولى لواء 53، بدأت اليوم بعملية عسكرية من منطقة الكيلو 160 على الطريق الدولي، وانطلقت باتجاه النخيب ضمن الاهداف المرسومة وقاطع المسؤولية".

واضاف مصلح، أن "العملية تاتي ضمن عملية صقور الصحراء والتنسيق الممتاز بين قطعات الحشد الشعبي والعشائري والجيش والوكالات الاستخبارية وصلت قوة صفين التابعة للقيادة عمليات الانبار ولواء (53) التابع للفرقة الاولى الى اهدافها الحيوية".

وأوضح، أن "قاطع صحراء شمال النخيب يعد من اولويات قيادة عمليات الانبار وتأمينها ضروري لمحافظتي الانبار وكربلاء، وان عملية صقور الصحراء شهدت دخول مناطق لم تدخلها القوات الامنية والحشد من قبل وهذا يساعد على انهاء تواجد الخلايا الارهابية".

وتأتي العملية العسكرية، بالتزامن مع عدة هجمات نفذها تنظيم داعش في مناطق غربي العراق، وفي ديالى، فضلا عن هجوم على منطقة مكيشيفة في صلاح الدين، اسفر عن مقتل 10 من عناصر الحشد الشعبي، فيما شن التنظيم، أمس الأحد، هجوماً على قاطع جرف النصر، في محافظة بابل.

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الإثنين 4 ايار 2020، عن ثغرة مكنت عناصر تنظيم داعش، من التحرك في جرف النصر (الصخر)، شمالي محافظة بابل.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش يتحرك ب

بغداد اليوم- صلاح الدين

رد قائد عمليات سامراء اللواء الركن، عماد الزهيري، الاثنين (4 أيار 2020)، على تصريحات النائب السابق وشيخ عشيرة "البو عيسى"، شعلان الكريم، مشيرا إلى أنه سيقاضيه قانونياً وعشائرياً.

وقال اللواء الز

بغداد اليوم- الأنبار

أفاد مقاتلون بالحشد العشائري، بمدينة حديثة في محافظة الأنبار، الاثنين (04 ايار 2020)، بأن داعشيين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة دخلا إلى المدينة بعص محاصرتهم من قبل القوات الأمنية.

وقال أحد المنتسبين الذين يظهرون في الفيديو، إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق عملية عسكرية من الكيلو 160 باتجاه النخيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انطلاق عملية عسكرية من الكيلو 160 باتجاه النخيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).