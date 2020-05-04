عضو بالأمن النيابية: بغداد تتحمل تداعيات ديالى الامنية.. لم ترسل قوات اضافية لسد الفراغات !

2020/05/04 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين 4 ايار 2020، وجود تريث في ارسال قوات امنية اضافية الى محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك تريثا من بغداد في ارسال قوات امنية اضافية الى محافظة ديالى، لسد الفراغات رغم الاحداث الاخيرة في العظيم والعبارة ومناطق اخرى، والتي اسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف القوات الامنية والحشد العشائري والمدنيين".

واضاف العزاوي، ان "التداعيات الاخيرة في ديالى تتحملها القيادات الامنية في بغداد، كونها لم تستجب لدعوات ارسال قوات اضافية لسد الفراغات بذريعة ان هناك قوات موجودة داخل المحافظة"، لافتا الى ان ديالى "تواجه تحديات متعددة في الوقت الراهن خاصة مع تكرار استهداف ابراج الكهرباء مؤخرا والتي كان آخرها مساء يوم امس، وتم قطع خطي ميرساد وكركوك وحرمان ديالى من جزء كبير من الطاقة الكهربائية".

واشار العزاوي الى ان "أمن ديالى بحاجة الى دعم فوري من خلال ارسال التعزيزات وسد الفراغات الامنية لأن المحافظة هي بوابة امن العاصمة في كل الاحوال".

وكانت ديالى شهدت خلال اليومين الماضيين هجمات نفذها تنظيم داعش في منطقتي العبارة والعظيم، أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمني من ديالى، عن حصيلة ليلة ساخنة شهدتها المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" الحصيلة النهائية لانفجار عبوة ناسفة على دورية للحشد العشائري مدعومة بالمتطوعين من اهالي القرى في أطراف ناحية العظيم (60كم شمال بعقوبة) في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس اسفرت عن سقوط 3 قتلى و6 جرحى، فيما قتل جندي بنيران قناص في منطقة عين ليلة في اقصى شمال شرق ديالى".

واضاف المصدر، ان" بعض المناطق شهدت توتر أمنى مساء يوم أمس وسمع إطلاق نار قرب نقاط المرابطة الامنية لان تنظيم داعش اعتمد المشاغلة من خلال القنص عن بعد لفترة وجيزة والهروب"، لافتا الى "انه لم تسجل مواجهات مباشرة مع مسلحي التنظيم ".

وأكد، أن "الاجهزة الامنية اتخذت سلسلة تدابير امنية عاجلة في مواقع الاحداث والمناطق تحت السيطرة".

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