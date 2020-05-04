مقتل 9 عناصر شرطة في “المزيريب” وعمليات الاغتيال مستمرة بـ “درعا”

2020/05/04 | 17:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مسلحون مجهولون، يوم أمس الأحد، على اقتحام مديرية ناحية #المزيريب بريف #درعا الغربي واختطفوا تسعة عناصر من الحراسات.وبعد ساعات من الحادثة، عثر الأهالي على جثامين العناصر التسعة بالقرب من دوار “الغبشة” وسط “المزيريب”…

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