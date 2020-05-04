العلماء يكشفون النقاب عن أول صور مجهرية تفصيلية لـ “كورونا”

2020/05/04 | 17:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف علماء بريطانيون النقاب عن أول صور مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد، الذي أصاب وأودى بحياة مئات الآلاف في مختلف دول العالم.ووفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن فريقا من كلية علوم الحياة بجامعة دندي نشروا صورا هي الأولى من نوعها الملتقطة بدقة عالية للفيروس.واشتغل علماء كلية علوم الحياة […]

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