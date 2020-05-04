السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله

2020/05/04 | 17:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن القرار الألماني كان متوقعاً وسبقه قرارات لبعض الدول الأوروبية ومتوقع ايضاً ان تقدم دول أوروبية على عمل من نفس النوع وفهمنا لهذا القرار هو تعبير لخضوع الدول للإرادة الأميركية وأضاف السيد نصرالله:”اميركا لديها مشروع هيمنة في المنطقة واسرائيل مشروع احتلال ومن يقف بوجه […]

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