الانبار تتسلم رسمياً الأرض المخصصة للمطار الدولي

2020/05/04 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، اليوم الاثنين، عن تسلم الارض المخصصة لانشاء مطار المحافظة الدولي.وقال الدليمي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نعلن رسمياً تسلم الارض المخصصة لانشاء مطار الانبار الدولي في منطقة الكيلو 35 غربي مدينة الرمادي".وأضاف انه "تم اعلان المطار كفرصة استثمارية متاحة للشركات العالمية الرصينة التي تمتلك اعمالاً مماثلة".وبين ان "هذا المشروع سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد إذ سيوفر الآلاف من فرص العمل لابناء الانبار".

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