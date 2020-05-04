الموسوي: تمرير كابينة الكاظمي مرهون بتغيير بعض المرشحين

2020/05/04 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت النائبة عن تحالف الفتح، سناء الموسوي، اليوم الاثنين، ان تمرير الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مرهون بتغيير بعض المرشحين.وقالت الموسوي في تصريح صحفي لوكالة الانباء العراقية "واع"، إن "بعض الاسماء المرشحة في الكابينة الوزارية للكاظمي عليها شبهات واتهامات بارتباطات خارجية".وأضافت أن "الكتل السياسية لن تمرر الكابينة الوزارية ما لم يتم تغيير بعض المرشحين"، مشددة على "ضرورة اختيار مرشحين قادرين على تحمل الازمات التي يمر بها البلد".وكانت كتلة سائرون قد كشفت عن اعتراض الكتل السياسية على بعض الأسماء المرشحة في الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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