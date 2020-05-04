2020/05/04 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن
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#عبد_العزيز_المنبهي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة في الذاكرة ، حوار مع الرفيق عبد العزيز المنبهي . - عبد العزيز المنبهي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#عبد_العزيز_المنبهي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة في الذاكرة ، حوار مع الرفيق عبد العزيز المنبهي . - عبد العزيز المنبهي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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