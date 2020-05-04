2020/05/04 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_عصيد أحد ذراري "الإخوان" المغاربة استعمل حديث "الحرب خدعة" لكي يبرر البهلوانيات الثعلبية لحزبه في الحكومة، الحزب الذي يرأس الحكومة المغربية ولكنه يريد في نفس الوقت أن يُحسب على المعارضة، يريد أن يتحالف مع أحزاب أخرى لكي يشكل حكومة ولكنه لا يريد أن يحاسب معها على سياسات الحكومة، بل أن تحاسب وحدها، يريد أن يمرر جميع السياسات اللاشعبية حتى يكسب ودّ السلطة ويتقرب إلى مراكز القرار ولكنه لا يريد أن يسجل علي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب بألف قناع - أحمد عصيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب بألف قناع - أحمد عصيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).