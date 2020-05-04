بضعة أعوام ريما: الفصل الثاني/ 2 - دلور ميقري

2020/05/04 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري غبَّ قضاء ليلة في الخان، ودّع المسافران صديقهما، المستخدم الكرداغي، على وعدٍ هذه المرة باللقاء مستقبلاً في مكان آخر.



بكلمات موجزة، متجنباً الحديث عن الخلاف العائليّ، كان عليكي قد كلم الرجل عن تركه الشام بغية الاستقرار في موطن الأسلاف بولاية ماردين.



إذاك أبدى الرجل عجبه، بالقول: " كل من التقيت معهم من أبناء جلدتنا، كانوا في طريقهم إلى الشام الشريف من أجل الحصول على قطعة من الجنة في الدنيا والآخرة.



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