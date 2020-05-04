اعتقال القيادي الداعشي

2020/05/04 | 17:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الاثنين، عن اعتقال قيادي بـ"داعش" في محافظة نينوى....

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