الصحة العالمية: ليبيا لم تخرج من دائرة خطر كورونا

2020/05/04 | 17:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةحذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية رمضان عصمان، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي القائلة بأن ليبيا خرجت من دائرة خطر فيروس كورونا.وقال رمضان عصمان، اليوم الإثنين في تصريح له إن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا أن الجهة […]

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