مصدر لـ”العهد نيوز”: القوات الأمنية تقتحم منطقة عكاشات وأنباء عن مقتل عدد من مجرمي “داعش”

2020/05/04 | 17:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الانبار افاد مصدر امني في عمليات محافظة الانبار، اليوم الاثنين، بان القوات الامنية داهمت منطقة عكاشات غربي الانبار وبدعم من طيران الجيش والقوة الجوية.وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان “القوات الامنية اقتحمت منطقة عكاشات بقضاء الرطبة غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادة بوجود عدد من ارهابي داعش في […]

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