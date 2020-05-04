اللجنة العليا تقر نظام الزوجي والفردي لحركة السيارات و تؤكد استمرار حظر التجوال ومنع التجمعات

2020/05/04 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الاثنين، نظام الزوجي والفردي لحركة السيارات، فيما أكدت استمرار حظر التجوال ومنع التجمعات، خوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وكالة الانباء العراقية "واع"، أن "اللجنة العليا قررت الإبقاء على إجراءات الحظر مع التأكيد على اتباع الإرشادات الوقائية ومنع التجمعات، فيما اقرت نظام الفردي والزوجي لحركة السيارات".

واضافت أن اللجنة قررت ايضا "تسهيل حركة العوائل العالقة بين المحافظات بعد اتباع إجراءات السلامة، فيما وافقت على دخول الفريق الطبي الصيني إلى الحقول النفطية التي تعمل فيها الشركات الصينية".

وأكد وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، الاثنين (04 ايار 2020)، أن خلية الأزمة الحكومية رفعت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، من بينها تقليص حظر التجوال الجزئي.

وقال علاوي، في مقابة متلفزة، إن "خلية الأزمة رفعت توصيات إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية من بينها تقليص حظر التجوال الجزئي الذي الذي تم تطبيقه، فيما سيتم تطبيق توصية العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة السيارات خلال اليومين المقبلين".

وأشار إلى أن "العودة إلى تطبيق الحظر الشامل مرتبط بالزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا"، مؤكداً أن "الزيادة متوقعة لكن يمكن السيطرة عليها لوجود المراكز الطبية والفحص الاستباقي".

وكان وزير الصحة، قد ذكر في وقت سابق، أن الوضع الصحي العام ما يزال تحت التقييم من خلال الاجتماعات المستمرة لخلية الأزمة، حيث ستكون هناك قرارات منها العمل بنظام الزوجي والفردي.

وأضاف، أن "العراق اليوم يعد من أقل البلدان إصابات وفق منظمة الصحة العالمية، وهو أفضل من أميركا وبريطانيا وغيرها من الدول -حتى العربية- بأعداد المرضى والذين تماثلوا للشفاء والمتوفين أيضا"، مبيناً "وجود مشكلة تواجهها الوزارة وتتمثل بـ تزايد أعداد العراقيين الراغبين بالعودة الى الوطن".

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