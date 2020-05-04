أوزيل يتبرع بمبلغ لدعم تقديم وجبات الإفطار في رمضان

2020/05/04 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الألماني ذا الأصول التركية، مسعود أوزيل، قرر التبرع بمبلغ 80 ألف جنيه إسترليني للهلال الأحمر التركي من لوجبات الإفطار.

وقالت صحيفة "thesun" البريطانية أن:" أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، تبرع لدعم تقديم المساعدات ووجبات الإفطار لنحو 16 ألف شخص مسلم في تركيا وسوريا، خلال شهر رمضان".

وأضافت الصحيفة أيضا إلى أن:" أوزيل، الذي ينحدر من أصول تركية، يتبرع سرا منذ سنوات، لمساعدة 1000 طفل وإطعام 100 ألف شخص بلا مأوى".

وتأتي خطوة أوزيل بعد أيام قليلة من تعرضه لانتقادات لاذعة، بسبب رفضه تخفيض راتبه مع أرسنال، الذي يعاني ماليا بعد توقف الدوري الإنجليزي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وبات أوزيل من أعلى لاعبي أرسنال أجرا، منذ انتقاله إليه عام 2013 قادما من ريال مدريد، مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني".

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وخضع لاعبو الدرجة الأولى والثانية لفحوصات فروس كورونا بجانب عدد من

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ووفقا لكتاب صادر عن اتحاد الكرة العراقية، في (20 في 3 آذار 2020) فإن "الهيأة الت

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تعاني الأندية الإسبانية مثل الفرق الأخرى من أزمة مالية طاحنة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولجأت 8 أندية من الدوري الإسباني لاستخدام قانون "ERTE" لتخفيض رواتب اللاعبين والطاقم الفني، بجانب 10 أندية من الدرجة الثانية،

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