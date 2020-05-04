“النجم الأسمر” يكشف سبب رفضه إقامة مباراة اعتزالية

2020/05/04 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف نجم المنتخب الوطني السابق، قصي منير، سبب رفضه إقامة مباراة اعتزالية بعد نهاية مشواره مع الساحرة المستديرة كلاعب.وقال منير لـ /المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، عرض علي إقامة مباراة اعتزالية بعدما أعلنت اعتزالي للعب نهائياً”.وأضاف ان “سبب رفضي خوض المباراة، يعود الى الطريقة التي اعتزل فيها النجم الدولي السابق […]

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