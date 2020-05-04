خيانة حزيران 1967. لاتسقط بالتقادم - 6 - على جدار ثورتنا المغدورة - رقم 267 - جريس الهامس

2020/05/04 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس خيانة حزيران 1967.



لاتسقط بالتقادم - 6- على جدار ثورتنا المغدورة رقم 267 متابعة لوضع الجيشين السوري والمصري المنهك والمسلوب الكوادر والتنظيم بعد التسريحات التعسفية التي طالت خيرة كوادره الوطنية والفنية المخلصة مكتفين ببعض الأمثلة والنماذج الفاشية التي دمرت الوطنية في الجيوش العربية وفي جيشنا السوري على وجه الخصوص ..في محادثات الوحدة الثلاثية - المسرحية في القاهرة بتاريخ 14 - آذار - 1963 وق ......





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