تعرف على القرارات الجديدة بشأن حركة السيارات والعائلات اثناء حظر كورونا: باستثناء هؤلاء

2020/05/04 | 18:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت اللجنة العليا للسلامة العامة، اليوم الاثنين، عدة قرارات تتعلق بطبيعة الحظر الوقائي لانتشار وباء كورونا في العراق.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن اللجنة، انه “تقرر الإبقاء على إجراءات الحظر مع التأكيد على اتباع الإرشادات الوقائية ومنع التجمعات”، مشيرة الى ان “إقرار نظام الفردي والزوجي الخاص بحركة السيارات”.واضافت اللجنة انه “تقرر […]

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