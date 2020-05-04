دولة القانون: كابينة الكاظمي مابين بعثي ومتهم بالفساد ونزيه من دون خبرة

2020/05/04 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، عن وجود اسماء بعثيين واخرين عليهم ملفات فساد بهيئة النزاهة رشحوا ضمن كابينة المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكدا عدم دعم حكومة الاخير وامتناع التصويت لها.وقال النائب عن دولة القانون بهاء النوري لـ/المعلومة/ ان “كابينة المرشح مصطفى الكاظمي غير مهنية وبعض مرشحيها متورط بعدة قضايا”.واضاف ان “قسم من المرشحين […]

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