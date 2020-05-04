2020/05/04 | 18:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموافقة على دخول الفريق الطبي الصيني الى الحقول النفطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموافقة على دخول الفريق الطبي الصيني الى الحقول النفطية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموافقة على دخول الفريق الطبي الصيني الى الحقول النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).