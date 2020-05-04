الاتحاد الأوروبي يتخطى ذروة انتشار كورونا

2020/05/04 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت رئيسة المركز الأوروبي لوقاية الأمراض، أندريا أمون، اليوم الاثنين، أن موجة انتشار فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي بدأت في الانخفاض.وقالت أمون مخاطبة البرلمان الأوروبي: “يبدو أنه منذ يوم السبت، تخطت موجة الانتشار الأولية الذروة، هناك انخفاض في أغلبية دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية..هناك دولة واحدة فقط ما […]

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