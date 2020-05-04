التعليم العالي الكوردستانية تحدد موعد استئناف دوام الجامعات

2020/05/04 | 18:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين أنها تخطط لاستئناف دوام الجامعات بعد منتصف أيار/مايو الجاري.

وقال وزير التعليم العالي آرام محمد قادر في تصريح نقله الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، "على ضوء تحسن الوضع الصحي والتقارير التي وصلتنا من وزارة الصحة، نخطط لاستئناف الدوام الاعتيادي للجامعات بعد تاريخ 16 أيار الجاري، إذا لم يظهر أي ظرف صحي آني".

وأضاف أن "عودة دوام الجاعات ستكون على مراحل، ولهذا الغرض تستعد الوزارة لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرار حاسم في الموضوع".

وجرى تعليق الدوام في الجامعات منتصف آذار/مارس الماضي ضمن إجراءات أوسع شملت حظر التجوال وإغلاق الأسواق ومنع التجمعات العامة وغيرها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتراجعت الإصابات بصورة لافتة في إقليم كوردستان على مدى الأسبوعين الأخيرين بفعل الإجراءات الحازمة.

وسجل الإقليم 387 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 5 وفيات و332 حالة تعافٍ.

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