الدراجي: رواتب المتقاعدين غير مرتبطة بالموازنة ولا يمكن تخفيضها او ادخارها

2020/05/04 | 18:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد النائب محمد صاحب الدراجي، اليوم الاثنين، ان رواتب المتقاعدين غير مرتبطة بالموازنة الاتحادية ولذلك لا يجوز قانونيا تخفيضها أو ادخارها.وكتب الدراجي على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلا ان "رواتب الموظفين حق قانوني لا يمكن بأي حال من الاحوال المساس بها، إنما يمكن تخفيض مخصصات الدرجات الخاصة والمناصب العليا وبعض المخصصات الاضافية في دوائرن معينة".وأضاف "أما المتقاعدين فأساساً رواتبهم تدفع من صندوق التقاعد الذي لا علاقة له بالموازنة فمن المستحيل منطقاً وقانوناً تخفيضها أو ادخارها".رواتب الموظفين حق قانوني لأيمكن باي حال من الاحوال المس به.إنما يمكن تخفيض المخصصات الخاصة بالدرجات والمناصب العليا وبعض المخصصات الإضافية بدوائر معنية.اما المتقاعدين فأساسا رواتبهم تُدفع من صندوق التقاعد الذي لا علاقة له بالموازنة فمن المستحيل منطقًا وقانونا تخفيضها او ادخارها— النائب محمد صاحب الدراجي (@MohamedAldaraji) May 4, 2020

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