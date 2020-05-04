المرور العامة تعلن العمل بنظام الزوجي والفردي بدءاً من الغد

2020/05/04 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت مديرية المرور العامة عن العمل بنظام الزوجي والفردي لمرور المركبات بدءاً من يوم غد، مؤكدة شمولالجميع بدون استثناء.وقالت المرور في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين إنه “اعتبارا من يوم غد الثلاثاء سيتم العمل بنظام الزوجيوالفردي لمرور المركبات وشمول الجميع بدون استثناء“.وأضاف البيان أن “العمل بهذا النظام سيكون حسب تاريخ اليوم وسيتم […]

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