بحجة كورونا.. القوات الامريكية تستخدم الطائرات المسيرة لمراقبة تدريبات القوات العراقية

2020/05/04 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ان العمليات الخاصة الامريكية المتواجدة مع قوات التحالف تستخدم الطائرات المسيرة لمراقبة تدريبات قوات الامن العراقية بحجة الابتعاد الجسدي اثناء انتشار فايروس كورونا .ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مسؤول في قوات التحالف إن ” المستشارين في فرقة العمل المشتركة […]

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